L’inerenza dei costi guarda a chi li ha sostenuti

Non è corretta la contestazione di indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in comodato fondata unicamente sulla previsione contrattuale che pone a carico del comodatario le spese di manutenzione. Occorre invece verificare se la spesa in questione rientri o meno nel programma imprenditoriale dell’impresa comodante, sulla base dell’applicazione del principio di inerenza che è immanente nell’ordinamento tributario. In questi termini si esprime la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13043...

