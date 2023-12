L’iscrizione all’anagrafe italiana darà solo presunzione relativa

In materia di imposte sui redditi, la residenza ha la funzione di individuare quei soggetti passivi di imposta i cui redditi sono tassabili ovunque prodotti (tassazione mondiale), a differenza di coloro (non residenti) per i quali il prelievo è circoscritto ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato (tassazione territoriale).

Ad oggi, la norma fondamentale è rappresentata dall’articolo 2, comma 2 del Tuir che, ai fini delle imposte sui redditi, ricollega la residenza ad una delle seguenti...