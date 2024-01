L’Iva all’importazione verifica il luogo di consumo

La presunzione per cui, in caso di comportamento illecito del contribuente, l’Iva all’importazione e i dazi sono dovuti nello Stato membro in cui la merce è stata oggetto di consumo, può essere rovesciata laddove venga dimostrato che il bene sia stato introdotto nel circuito economico dell’Unione europea in un altro Stato membro, nel quale tale bene era inizialmente destinato al consumo. In tale ultima ipotesi, il fatto generatore dell’Iva all’importazione si verifica nel primo Stato membro in cui...

