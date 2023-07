La cassa e la Nadef bloccano la proroga per le partite Iva: ultime ore per versare senza maggiorazioni di Giovanni Parente









Per chi ancora sperava niente da fare. La risposta del ministero dell’Economia al question time del M5S (primo firmatario Emiliano Fenu) in commissione Finanze alla Camera chiude la porta a ogni spiraglio di un’ulteriore proroga dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi per le partite Iva soggette alle pagelle fiscali e quelle nel regime forfettario. Il «no» secco non c’è, ma di fatto il ragionamento è che le esigenze di cassa e la necessità di fare i conti in vista della nota di aggiornamento...