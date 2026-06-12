Con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2026 sono state definite le regole procedurali applicabili alle istanze di consulenza giuridica presentate ai sensi dell’articolo 10-octies della legge 212/2000, con l’obiettivo di rendere il servizio più accessibile e di garantirne un funzionamento uniforme sull’intero territorio nazionale.
La normativa di riferimento
Lo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 212 del 27 luglio 2000, costituisce la principale normativa a garanzia...