La definizione liti non blocca le richieste di pagamento di Laura Ambrosi e Antonio Iorio









Nonostante l’avvenuta definizione delle liti pendenti gli uffici continuano ad intimare i pagamenti delle imposte (non più dovute) giungendo in alcuni casi anche all’adozione di misure cautelari ed esecutive. È quanto sta avvenendo in molte regioni dove l’esame delle domande di definizione presentate dai contribuenti e la comunicazione tra agenzia delle Entrate e Ader incontrano probabilmente qualche difficoltà.

Al contribuente risultato soccombente nell’ultimo grado di giudizio, ovvero in pendenza...