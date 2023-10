La lezione: non alterare i bilanci per motivi fiscali di Giorgio Gavelli









La riforma fiscale è ormai entrata nella sua fase attuativa. Può essere utile, allora, riflettere sulle esperienze recenti da evitare.

Ad esempio, nel momento in cui ci si prefigge di avvicinare ancora di più i valori civilistici e quelli fiscali, non si dovrebbe agire in senso inverso, vincolando certe conseguenze tributarie a comportamenti di bilancio.

Con il provvedimento 22 marzo 2023, l’agenzia delle Entrate ha attuato quanto previsto dalla manovra per il 2023 (articolo 1, commi 65 e seguenti, ...