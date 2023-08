La pandemia giustifica il mancato versamento di Massimo Romeo









Le forti difficoltà economiche causate dal Covid fanno rivivere il piano rateale decaduto e azzerano le sanzioni. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 2499 del 3 agosto sul caso di una società che aveva impugnato un'intimazione di pagamento dell’agenzia delle Entrate per somme dovute in base a un avviso di accertamento definito in adesione per il cui versamento aveva chiesto la dilazione in 16 rate trimestrali.

Il mancato adempimento ...