La rielaborazione non originale di tesi dibattute nel processo non fa scattare il vizio motivazionale di Silvio Rivetti

Link utili Cassazione, ordinanza 17915/2023 Sezione Tributaria

Cassazione, ordinanza 18403/2023 Sezione Tributaria

Nel contenzioso tributario, eccepire il vizio di motivazione della sentenza impugnata è contestazione frequente e apparentemente semplice: ma non sempre essa è calibrata in maniera puntuale. Ne sia dimostrazione la recente, duplice presa di posizione sul tema della Cassazione, la quale, con le ordinanze 17915 e 18403 depositate a pochi giorni di distanza in data 22 e 28 giugno, rispettivamente accogliendo e rigettando i motivi di ricorso riguardo ai vizi motivazionali delle pronunzie contestate, ...