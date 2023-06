Commercialisti, la riforma appesantisce i giudizi disciplinari di Giovanni Negri

Link utili Cndcec, Pronto ordini 56/2023 Altri provvedimenti

Pronto ordini n. 56 del 2023: la sentenza di patteggiamento non è prova dei fatti









Già questa disposizione della riforma del processo penale aveva condotto a un ammorbidimento della legge Severino mitigando l’incandidabilità. Ora la riscrittura della disciplina del patteggiamento si intreccia con i procedimenti disciplinari di competenza ordinistica, visto che , in base al nuovo articolo 445 comma 1-bis del Codice di procedura, la sentenza di patteggiamento «anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova...