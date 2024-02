La rottamazione riapre per chi non ha pagato

Il forcing parlamentare si fa sempre più fitto. Arriva un emendamento del relatore al decreto Milleproroghe, che dalla prossima settimana sarà al voto delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, per riaprire i battenti della rottamazione quater delle cartelle esattoriali a chi ha saltato le prime due rate (in scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre), per cui comunque il decreto Anticipi aveva previsto un mini rinvio fino al 18 dicembre.

L’ipotesi dell’emendamento...