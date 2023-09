La tassa sulle multinazionali taglia i crediti d’imposta di Marco Mobili e Gianni Trovati









Sale a 52 articoli, suddivisi in nove Capi, il testo del decreto attuativo della Global Minimun Tax. Il provvedimento è stato messo in consultazione l’11 settembre dal Mef per recepire entro il 1° ottobre consigli utili da associazioni, categorie e operatori su quella che si presenta come una rivoluzione della tassazione delle multinazionali, ma anche delle grandi imprese italiane. A partire dalla gestione dei crediti d’imposta.

Con il cosiddetto “Pilar 2”, se gli incentivi concessi alle imprese vanno...