La via del conferimento per rendere controllate le «stabili» italiane di Francesco Nobili e Andrea Spinzi









Un cenno particolare merita la cosiddetta trasformazione in subsidiary della stabile organizzazione di un soggetto non residente. In ambito comunitario, tale operazione è stata sinora principalmente realizzata ricorrendo al conferimento dell’azienda.

Ad esempio, laddove una società residente in uno Stato membro della Ue (conferente), dotata di una stabile organizzazione in Italia, intenda trasformare quest’ultima in una società italiana (subsidiary), può conferire l’azienda che rappresenta la stabile...