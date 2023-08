Lavori sulle terme finanziati da un Comune tedesco con l’imposta di soggiorno: no alla detrazione dell’Iva di Giorgio Emanuele Degani

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza resa nella causa C-344/22 del 13 luglio 2023, ha chiarito che la messa a disposizione di strutture termali da parte di un Comune non costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso. Ciò in quanto non vi è un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore della prestazione, requisito essenziale per qualificare l’attività come economica.

Un Comune tedesco è titolare di una stazione climatica termale riconosciuta dallo Stato tedesco...