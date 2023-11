Legittima la ritenuta d’imposta sugli interessi la società francese di Nicola Borzomì e Fabrizio Cancelliere

Il principio sancito dalla Cgt secondo grado dell'Abruzzo anche se la società è in perdita

L’ articolo 26, quinto comma, Dpr 600/73 non contravviene al principio comunitario della libera circolazione dei capitali, previsto dall’articolo 63 del Tfue, anche laddove prevede l’assoggettamento a ritenuta degli interessi corrisposti ad una società non residente ancorché in perdita.

È questo il principio espresso dalla sentenza 608/16/2023 della Corte...