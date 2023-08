Limiti al cram down fiscale retroattivi di Giulio Andreani









Dopo l’approvazione del Senato, anche la Camera ha approvato la norma che limita la omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva nell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

La transazione potrà essere omologata dal tribunale, in mancanza di adesione del Fisco e degli enti previdenziali, solo quando - oltre a essere conveniente per i creditori pubblici rispetto alla liquidazione giudiziale e determinante per raggiungere le percentuali del 60 o del 30% dei crediti oggetto dell’accordo...