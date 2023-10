Liquidazione Iva di gruppo, escluso il credito della società incorporata maturato nell’anno pre fusione di Alberto Russo e Leo de Rosa

Con la risposta n. 445 del 9 ottobre 2023 l’agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso di fusione per incorporazione di più società non incluse nella procedura di liquidazione Iva di gruppo da parte di una società che viceversa partecipa ad essa, il credito maturato dall’incorporata nell’anno solare precedente all’operazione di fusione non può essere trasferito alla procedura Iva di gruppo.



Invero, quel credito rimane in capo all’incorporata e può essere utilizzato in compensazione orizzontale o...