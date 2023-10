Liti fiscali in Cassazione, la conciliazione taglia i ricorsi di Ivan Cimmarusti









Il Governo è al lavoro per introdurre un istituto deflattivo «permanente» per le impugnazioni fiscali in Cassazione. Le misure straordinarie, come le definizioni agevolate previste dalla legge 130/2022 sulla riforma della giustizia tributaria e dalla manovra 2023, non hanno prodotto i tagli auspicati. La Suprema corte resta bersaglio di circa 10mila ricorsi su base annua che si sommano a pendenze arretrate di circa 45mila fascicoli, e questo rappresenta il mancato raggiungimento dell’obiettivo Pnrr...