Liti fiscali, il ricorso conterrà una proposta di conciliazione di Ivan Cimmarusti









Il ricorso potrà produrre gli stessi effetti di un reclamo in autotutela, ma potrà anche contenere una proposta di conciliazione preventiva, che – se fatta propria dal giudice in un eventuale successivo contenzioso – potrebbe persino far scattare la responsabilità amministrativa del funzionario che non ha accettato l’ipotesi di accordo per «mala fede» o «colpa grave», come previsto dall’articolo 96 del Codice di procedura civile. Ma potrebbe arrivare anche la possibilità di ricorrere contro l’ordinanza...