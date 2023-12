Liti fiscali, rimborso delle spese solo a chi a scopre subito le carte

Chi pensava che le modifiche al contenzioso (nell’ambito della legge 111/2023) si concretizzassero in un riequilibrio in favore dei contribuenti – per molti interpreti doveroso – rimarrà in parte deluso dallo schema di decreto delegato trasmesso al Parlamento (atto del Governo n. 99). I ritocchi all’articolo 15 del Dlgs 546/1992 vanno, infatti, in senso contrario.

Il principio fondamentale della soccombenza verrà derogato ogni qual volta «oggetto del giudizio è un atto impositivo per il quale il contribuente...