Liti fiscali, a rischio il passaggio al nuovo giudice professionale di Ivan Cimmarusti

Una trasformazione che resta necessaria - di Antonio Iorio

Solo 27 magistrati provenienti da altre giurisdizioni hanno optato per il transito al tributario. In pericolo l’obiettivo fissato dal Pnrr. La proposta è un concorso light per avvocati e commercialisti









All’Europa avevamo promesso subito 100 magistrati tributari, invece ce ne sono solo 27, cioè le toghe provenienti da altre giurisdizioni (e con un’età entro i 60 anni) che hanno aderito all’interpello di novembre 2022 per transitare definitivamente nel fiscale. Un flop – in larga parte dovuto all’assenza di incentivi nella legge di riforma approvata in tutta fretta ai titoli di coda della scorsa legislatura – che ora sta innescando una grana di non poco conto per il ministero dell’Economia.

L’impegno...