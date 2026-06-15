30 giugno
Locazioni brevi, comunicazione delle ritenute operate
Termine per la comunicazione delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nell’anno precedente.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti che fanno intermediazione immobiliare, anche mediante portali online.
Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare scade oggi il termine per la comunicazione delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nell’anno precedente. I dati da trasmettere sono quelli relativi ai contratti conclusi per loro tramite e in particolare:
- nome, cognome, codice fiscale del locatore;
- durata del contratto;
- importo del corrispettivo lordo;
- indirizzo dell’immobile.
Il contribuente, per compilare la comunicazione, può utilizzare il software reso disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate e successivamente effettuare l’invio attraverso i canali Entratel o Fisconline direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Annuale