Magazzini, no riallineamenti per sopravvalutazioni contabili di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali









L’adeguamento delle esistenze iniziali, riferite alle rimanenze, previsto nella bozza di legge di Bilancio per il 2024, impone il pagamento di una sostitutiva del 18%. La norma, inserita tra le misure per la lotta all’evasione, richiama le esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del Tuir pertanto le rimanenze di magazzino, ed è destinata ai soggetti esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali.

Questi soggetti possono procedere, nel periodo d’imposta...