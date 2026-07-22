Le recenti modifiche apportate al nostro sistema sanzionatorio tributario dagli articoli 21-bis e 21-ter del Dlgs 74/2000, introdotti dal Dlgs 87/2024, riguardanti rispettivamente l’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e i rapporti tra sistema sanzionatori amministrativo e penale, attribuiscono particolare rilevanza al giudicato penale sugli stessi fatti e, dunque, alla fase terminale processuale.

Esse sono volte a garantire che l’assoluzione piena penale faccia stato nel processo...