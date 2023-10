Manovra: ok al cuneo fotocopia, 600 milioni di tagli agli enti locali. Pignoramenti più facili di Marco Mobili e Gianni Trovati









La replica del taglio al cuneo fiscale riprodurrà fedelmente nel 2024 il meccanismo rafforzato a maggio, con uno sconto contributivo di 7 punti per i redditi fino a 25mila euro e di 6 punti per la fascia 25-35mila euro. Con i suoi 9,9 miliardi, la misura domina largamente la scena della manovra, occupata anche dai tre miliardi per la sanità, che nel 2025 e 2026 crescono rispettivamente a 4 e 4,2 miliardi. L’anno prossimo sono tre i miliardi anche per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego, ...