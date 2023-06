Metaverso, tra reali opportunità e questioni giuridico-fiscali









Oscurato mediaticamente dai titoli sull’intelligenza artificiale, il Metaverso è vivo nei progetti e nelle sperimentazioni delle imprese. Anzi, terminata la fase dell’euforia, sono rimasti in piedi i progetti più solidi. Non è il Metaverso di Mark Zuckerberg, degli annunci senza (ancora) alcun seguito. Ma è il metaverso inteso come interconnessione tra più mondi virtuali differenti. Le cui principali soluzioni sono basate sul concetto di web3 e su tecnologie come blockchain e Nft. Sono già 445 i ...