Minimum tax, consultazione in arrivo di Giovanni Parente









Il decreto attuativo sulla minimum tax sarà messo in consultazione per acquisire le opinioni e i pareri degli esperti. Per l’ulteriore proroga dei versamenti al 20 agosto delle partite Iva soggette a pagelle fiscali o nel regime forfettario non ci sono margini di cassa. Sono le due indicazioni arrivate dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, tra l’intervento e le dichiarazioni a margini durante la presentazione del libro del presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, e di Matteo Pozzoli...