20 luglio

Misuratori fiscali, trasmissione dati

Trasmissione dati dei misuratori fiscali.

Sono tenuti all'adempimento i laboratori di assistenza e manutenzione su misuratori fiscali.

Per i fabbricanti e i laboratori di verifica abilitati, scade oggi il termine per comunicare in via telematica all'agenzia delle Entrate i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali effettuate nel primo trimestre.

Trimestrale

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ