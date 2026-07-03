20 luglio
Misuratori fiscali, trasmissione dati
Trasmissione dati dei misuratori fiscali.
Sono tenuti all'adempimento i laboratori di assistenza e manutenzione su misuratori fiscali.
Per i fabbricanti e i laboratori di verifica abilitati, scade oggi il termine per comunicare in via telematica all'agenzia delle Entrate i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali effettuate nel primo trimestre.
Trimestrale
Agenzia Entrate, PRV del 28-07-2003 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 16-05-2005 - Preambolo
Agenzia Entrate, PRV del 16-05-2005 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 16-05-2005 - Allegato 1
Agenzia Entrate, PRV del 23-09-2005 - Preambolo
Agenzia Entrate, PRV del 23-09-2005 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 29-03-2010 - Preambolo
Agenzia Entrate, PRV del 29-03-2010 - Articolo