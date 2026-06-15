Modello redditi PF e SP, versamenti di imposte

Termine ultimo per il versamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e di primo acconto relative alle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2026, Redditi PF 2026, Redditi SP 2026 e Irap 2026) e del saldo dell'Iva relativa al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 17 marzo 2026 - 30 giugno 2026.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 4033 - Irpef acconto prima rata; 4001 - Irpef saldo; 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 3800 - Irap saldo; 3812 - Irap acconto prima rata; 4003 - addizionale Irpef acconto prima rata (tassa etica); 4005 - addizionale Irpef saldo (tassa etica); 1840 - cedolare secca acconto prima rata; 1842 - cedolare secca saldo; 3801 - addizionale regionale Irpef; 3843 - addizionale comunale Irpef acconto; 3844 - addizionale comunale all'Irpef - saldo; 1790 - imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata; 1792 - imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo; 4041 - Ivie saldo; 4044 - Ivie acconto prima rata; 4042 - Ivie società fiduciarie saldo; 4046 - Ivie società fiduciarie acconto; 4043 - Ivafe saldo; 4047 - Ivafe acconto prima rata; 4200 - acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; 6099 - versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.