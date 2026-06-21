30 luglio
Modello Redditi SC, ENC e SP, versamenti con lo 0,40% in più
Versamento, con lo 0,40% in più, della seconda rata Ires ed Irap a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti titolari di Reddito d'impresa.
Termine ultimo per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della seconda rata Ires ed Irap a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi.
Qualora si decida di effettuare i versamenti rateali si sottolinea che in data odierna dovrà essere versata la prima e la seconda rata.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 1668 - interessi pagamento dilazionato; 3800 -saldo Irap; 3812 - Irap acconto prima rata; 3805 - interessi pagamento dilazionato.
Annuale
Agenzia Entrate, PRV del 27-02-2026, n. 71522 - Articolo
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 4
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 5
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8
DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 30
DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 31
DPR del 07-12-2001, n. 435 - Articolo 17
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 20
Min. Finanze, DECR del 30-03-1998 - Articolo 1
Agenzia Entrate, PRV del 20-06-2002 - Articolo
DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 37
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 3
Sanzioni amministrative:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.