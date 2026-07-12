30 luglio
Modello Redditi SC, versamenti con lo 0,40% in più
Versamento, con lo 0,40% in più, della seconda rata Ires ed Irap a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.
Per i soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare scade oggi il termine ultimo per il versamento, con maggiorazione dello 0,40% (la maggiorazione non è dovuta dai soggetti Isa), delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi, o della prima rata. Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 3800 - Irap saldo; 3812 - Irap acconto prima rata; 1668 - interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili; 3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regionali.
Annuale
Agenzia Entrate, PRV del 27-02-2026, n. 71522 - Articolo
DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 37
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 3
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 4
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 5
L del 23-03-1977, n. 97 - Articolo 1
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8
DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 30
DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 31
DPR del 07-12-2001, n. 435 - Articolo 17
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 20
Min. Finanze, DECR del 30-03-1998 - Articolo 1