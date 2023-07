Multe e tasse non pagate: la delega fiscale accelera sui tempi di recupero di Marco Mobili









Sul crollo della riscossione dei ruoli affidati all’agente pubblico negli ultimi vent’anni denunciato dalla Corte dei conti la scorsa settimana, il governo è pronto a rispondere con la delega fiscale. E in particolare con l’articolo 16 del disegno di legge che, attesa del via libera della Camera atteso per la prossima settimana, sarà discusso al Senato nella seconda metà di luglio. A chiedere come il governo proverà ad arginare il fenomeno evidenziato dai giudici contabili (si veda «Il Sole 24 Ore...