Nel labirinto degli aiuti alle imprese la guida del regolamento Ue di Edoardo Belli Contarini









Il legislatore contempla un tris di novità per tutti gli incentivi:

1) rinvia la scadenza degli adempimenti per il riversamento spontaneo dei crediti di imposta R&S al 30 giugno 2024 per la presentazione dell’istanza e al 16 dicembre 2024 per il versamento, con slittamento di un anno del termine di decadenza per emanare gli atti di recupero per gli anni 2016-2017 (articolo 5 Dl 145/2023);

2) disciplina la certificazione attestante la qualificazione delle attività...