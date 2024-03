Nel quadro RB il canone del locale percepito dall’avvocato forfettario

La domanda Un avvocato in regime forfettario acquista nel 2024, come soggetto privato, un ufficio composto da tre locali. Il primo sarà utilizzato dallo stesso, il secondo sarà dato in uso gratuito a un amico e il terzo verrà affittata a un altro soggetto. Si chiede se, per la stanza affittata, dovrà essere dichiarato l'affitto nel quadro RB con assoggettamento a Irpef o se piuttosto l'introito della locazione rientri nell'attività professionale e quindi dovrà essere emessa fattura e indicato il ricavo nel quadro LM assoggettandolo a imposta sostitutiva e cassa forense.

E. R. - Bergamo

L’agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni (per tutte si veda la risposta 2.3 della circolare 58/2001) che le somme rimborsate, da parte di un professionista, per le spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza e non costituiscono pertanto componenti positivi di reddito. L’Agenzia non si è espressa per i forfettari ma...