Nell’intesa la scommessa sui redditi: esentasse gli aumenti post accordo di Marco Mobili e Gianni Trovati









Numeri e successo del concordato preventivo biennale dipenderanno essenzialmente dalla scommessa sul reddito dichiarato che i contribuenti saranno disposti ad affrontare. In pratica, l’intesa si basa sullo scambio fra la disponibilità a riconoscere gli imponibili calcolati dal Fisco, più alti soprattutto per chi oggi fra i soggetti Isa non ha raggiunto l’8 in pagella, e la possibilità di sfruttare un trattamento di favore fatto di stop agli accertamenti, meno obblighi sul visto di conformità e termini...