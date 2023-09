Nella delega fiscale la disciplina delle dogane punta ad allinearsi con la Ue di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi









In materia doganale la delega fiscale, legge 111/2023, affida al governo, anche se in modo un po’ troppo programmatico, la possibilità di modificare le norme obsolete e non più in linea con le disposizione del codice unionale, ma limita non poco gli interventi per la previsione di procedure deflattive del contenzioso.

In termini generali il microcosmo dei diritti doganali (e a dire il vero anche quello delle accise) è sempre stato letto, essenzialmente per ragioni di sicura cassa, come separato dal...