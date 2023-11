Niente Imu per l’immobile dato in comodato a un ente non commerciale «collegato» al possessore di Giuseppe Debenedetto

Link utili Anche nella nuova Imu esoneri con dichiarazione - di Pasquale Mirto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’esonero dall’Imu previsto per gli enti non commerciali scatta non solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore, ma anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato da un altro ente non commerciale «al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla sua stessa struttura».

È quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia con la sentenza 7689 del 20 settembre 2023, che affronta il tema della possibilità di riconoscere l’esenzione dall’...