Viola l’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea la normativa nazionale che preveda una tassa sui veicoli, applicabile alla data di immissione in consumo in uno Stato membro, maggiore rispetto a quella applicabile a veicoli con caratteristiche similari e prevista in altro Stato membro nella prima immatricolazione; in particolare, è illegittima e contraria al diritto unionale la previsione di una imposizione differenziata a seconda della data di immatricolazione del veicolo. ...

