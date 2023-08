Non costituiscono sussidi i crediti d’imposta per i consumi energetici fruiti di Franco Vernassa









I crediti d'imposta per i consumi energetici fruiti non costituiscono sussidio. Pertanto non incidono sul calcolo dell'incremento del 30% che condiziona la spettanza dei crediti relativi ai trimestri successivi: questo il chiarimento della risposta n. 355 del 20 giugno scorso. Che, ancorché riferito a un credito riconosciuto alle imprese energivore, non può che avere portata generale su tutte le tipologie di crediti per energia elettrica e gas.

La risposta nasce da un'istanza di interpello in cui ...