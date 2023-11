Nota di credito negli accordi transattivi, termine lungo anche per gli accordi sopravvenuti

Quando Entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione per gli accordi volontari, ed entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’anno in cui è intervenuto l’accordo per quelli aventi altra natura.

Cosa scade Differenti termini entro cui è possibile operare le variazioni in diminuzione dell’Iva per gli accordi volontari e quelli volti a prevenire o a definire una lite

Per chi Soggetti passivi Iva che non ricevono il pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo pattuito.