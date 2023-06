Notai sempre responsabili dell'identità dei contraenti, non basta il controllo dei documenti di Francesco Machina Grifeo

Per la Cassazione, ordinanza 15490/2023 la legge professionale impone al notaio di essere certo della identità personale delle parti

Scatta la responsabilità professionale del notaio per aver dato seguito ad una compravendita immobiliare ed alla stipula del relativo mutuo senza accorgersi che le generalità delle parti sedute al tavolo in realtà non erano quella riportate nei documenti che erano stati contraffatti, così come le firme in calce alla procura speciale a vendere. Per la Cassazione, ordinanza 15490/2023 che ha respinto il ricorso di uno dei due professionisti coinvolti (l'altro è deceduto nelle more del giudizio), la...