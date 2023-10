Nuova Irpef finanziata a deficit, taglio agli sconti da 50mila euro di Marco Mobili e Gianni Trovati









La replica dello sconto sul cuneo fiscale, l’accorpamento dei primi due scaglioni e gli aiuti alle famiglie con il rafforzamento dell’assegno unico e un sostegno per i nuovi nati dopo il primo figlio assorbiranno quasi tutti i 15,7 miliardi di extradeficit previsti per il 2024, e occuperanno i tre quarti della manovra attesa lunedì mattina in consiglio dei ministri. Il quadro, che viaggia intorno ai 23-24 miliardi come confermato domenica dal vicepremier Antonio Tajani, si completerà con i cinque...