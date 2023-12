Nuovo tax rate contabile per le controllate estere

Per le Cfc con bilancio certificato, in arrivo il nuovo tax rate estero “contabile”, da confrontare con l’aliquota minima del 15%. Se mancano bilanci revisionati, si continuerà ad applicare il metodo attuale, confrontando il tax rate “effettivo” con la metà della tassazione che si sarebbe scontata in Italia. Accogliendo il suggerimento delle commissioni parlamentari, il testo definitivo prevede, quando la tassazione contabile scende sotto al 15%, di transitare al sistema del tax rate effettivo ancorché...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi