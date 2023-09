Omessa dichiarazione, non bastano le indagini bancarie a provare il reato di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’accertamento fondato sulle indagini bancarie svolto in ambito tributario non è sufficiente per dimostrare il reato di omessa dichiarazione: occorre provare sia la tassabilità delle somme sia la diretta riconducibilità al contribuente.

Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 36849, depositata il 6 settembre. La vicenda trae origine da un articolato processo nel quale l’amministratore di una società era stato ritenuto colpevole, tra gli altri, anche del reato di omessa dichiarazione.

La condanna...