Omessa presentazione, si patteggia anche senza estinguere il debito di Laura Ambrosi e Antonio Iorio









Anche per il reato di omessa presentazione non è necessario l’integrale pagamento del debito per accedere al patteggiamento. A confermare indirettamente quest’orientamento è la Corte di Cassazione con la sentenza 31024/ 2023.

Un imprenditore imputato di omessa presentazione della dichiarazione patteggiava la pena. Il Gup subordinava il beneficio della...