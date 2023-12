Oneri pluriennali, sui termini basta la delega

Sono diverse le disposizioni in tema di accertamento contenute nella legge delega (n. 111/2023) che non hanno ancora trovato collocazione tra quelle in corso di attuazione. Tra queste, mancano all’appello alcune norme molto attese, quali quelle riferite ai termini di decadenza per i componenti di reddito pluriennali e agli accertamenti sui soci di società a ristretta base sociale.

Si tratta di comprendere, però, se alcune di queste disposizioni possono essere ritenute già di immediata applicazione...