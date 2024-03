Onlus e associazioni dilettanti: corsa al cinque per mille 2024

Cinque per mille 2024: per Onlus e Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) c’è tempo fino al 10 aprile prossimo per presentare richiesta di accesso al beneficio. L’agenzia delle Entrate precisa con un comunicato stampa regole e tempistiche per l’accreditamento al cinque per mille.

Nello specifico, le Onlus non presenti nell’elenco permanente e che vogliano cogliere l’occasione di accedere al contributo per il 2024 dovranno presentare apposita istanza, anche tramite intermediario (i.e. commercialista...