Con la risposta a interpello n. 111 del 29 maggio 2026 l’Agenzia delle entrate ha analizzato un’operazione a catena, escludendo l’applicabilità del regime semplificato delle triangolazioni intracomunitarie di cui all’articolo 141 della citata Direttiva IVA e concludendo che la cessione tra l’operatore intermedio e l’acquirente finale costituiva un’operazione interna in Italia, con conseguente obbligo di identificazione ai fini IVA dell’operatore intermedio nel territorio dello Stato.

Le operazioni a catena

A chi si rivolge Tutte le imprese

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