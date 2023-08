Operazioni mediante scorporo, stesso trattamento tributario di Francesco Nobili, Andrea Spinzi

Il nuovo istituto della scissione mediante scorporo (articolo 2506.1 del Codice civile) potrebbe anche coinvolgere società non residenti in Italia, ma in altri Paesi della Ue.

Un primo caso potrebbe essere quello di una scissione con scorporo effettuata da una società scissa residente a favore di una società beneficiaria residente in un altro Paese della...