Pagare, rateizzare o compensare: tre vie per l’acconto di novembre di Giorgio Gavelli

Chi ha crediti in scadenza dovrà presentare l’F24 ma non avrà diritto a rimborsi. Slitta al 16 gennaio anche chi ha redditi partecipativi e- una partita Iva individuale.









Pagare, compensare, rinviare (con o senza ravvedimento) e – per chi può – eventualmente rateizzare: il secondo acconto delle imposte dirette 2023, in scadenza il prossimo 30 novembre sta portando contribuenti e consulenti a valutazioni aggiuntive rispetto agli scorsi anni, frutto di una serie di novità normative e di situazioni per certi versi inedite.

Tradizionalmente, l’acconto di novembre costituisce la base per ragionare sul presumibile reddito imponibile di fine anno, originando un versamento...